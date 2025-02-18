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18 февраля, 15:15

Политика

Захарова заявила о нервозной реакции Запада на переговоры России и США

Захарова заявила о нервозной реакции Запада на переговоры России и США

Захарова: собравшиеся в Эр-Рияде делегации обсудят весь комплекс проблем

В МИД РФ отметили серьезный настрой США на обсуждение ключевых вопросов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что контакты Москвы и Вашингтона вызывают нервозную реакцию Запада. В Эр-Рияде проходит встреча делегаций двух стран, где обсуждаются восстановление отношений, подготовка к возможным переговорам президентов и урегулирование украинского кризиса.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что диалог затрагивает не только политические, но и экономические вопросы. По его словам, ряд американских нефтяных компаний проявляют интерес к возвращению на российский рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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