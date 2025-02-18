Захарова: собравшиеся в Эр-Рияде делегации обсудят весь комплекс проблем

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, делегации России и США обсудят в Эр-Рияде весь комплекс накопившихся проблемных вопросов. Она подчеркнула, что участники переговоров будут решать проблемы, назревавшие годами.

Также Захарова заверила, что глава МИД России Сергей Лавров пообщается с прессой после окончания диалога с американской стороной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.