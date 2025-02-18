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18 февраля, 15:15

Политика

Захарова: собравшиеся в Эр-Рияде делегации обсудят весь комплекс проблем

Захарова: собравшиеся в Эр-Рияде делегации обсудят весь комплекс проблем

В МИД РФ отметили серьезный настрой США на обсуждение ключевых вопросов

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, делегации России и США обсудят в Эр-Рияде весь комплекс накопившихся проблемных вопросов. Она подчеркнула, что участники переговоров будут решать проблемы, назревавшие годами.

Также Захарова заверила, что глава МИД России Сергей Лавров пообщается с прессой после окончания диалога с американской стороной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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