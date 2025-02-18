Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:15

Политика

В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча делегаций России и США

В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча делегаций России и США

Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту столицы Саудовской Аравии

Делегация РФ приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом

РФ прекратила соглашение с Украиной об обеспечении безопасности в Азовском море

Бастрыкин поручил организовать проверку по факту ущемления прав граждан РФ в Абхазии

ВС РФ взяли под контроль трассу около села Улаклы в ДНР

Постпред РФ в ООН Небензя выразил надежду на скорое окончание конфликта на Украине

Глава РФПИ может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде

В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак

Представители России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля

В Саудовской Аравии, как ожидается, состоится встреча делегаций России и США 18 февраля. Это первые с 2022 года переговоры на таком уровне. Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Дипломаты обсудят восстановление отношений, а также подготовку к встрече лидеров двух стран и возможным переговорам на высшем уровне по урегулированию украинского кризиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика