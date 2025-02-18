В Саудовской Аравии 18 февраля состоится встреча делегаций России и США

В Саудовской Аравии, как ожидается, состоится встреча делегаций России и США 18 февраля. Это первые с 2022 года переговоры на таком уровне. Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Дипломаты обсудят восстановление отношений, а также подготовку к встрече лидеров двух стран и возможным переговорам на высшем уровне по урегулированию украинского кризиса.

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