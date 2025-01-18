Новости мира: жители Южной Кореи вышли на митинг в поддержку президента

17 человек задержаны на митинге в поддержку президента Юн Сок Еля в Южной Корее. Перед зданием суда, где проходило заседание о продлении ареста, собрались сторонники главы государства. Они потребовали освободить его из-под стражи. По оценкам полиции, на митинг пришли порядка 12 тысяч человек. Лидера отстранили после объявления импичмента. Однако формально до решения Конституционного суда, он все еще является действующим президентом. Это первый случай ареста главы государства в истории страны.

Между тем на Сицилию обрушился торнадо. Вихрь сносил все на своем пути. Люди в панике разбегались в разные стороны. Повреждены дома и машины. Обошлось без жертв.

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