ВС РФ освободили населенный пункт Соль в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что за сутки ВС РФ ликвидировали около 90 украинских солдат. Кроме этого, уничтожили три боевые бронемашины и четыре автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б" и реактивную систему залпового огня "Град".

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