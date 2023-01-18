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Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Соль в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Соль в ДНР

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Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что за сутки ВС РФ ликвидировали около 90 украинских солдат. Кроме этого, уничтожили три боевые бронемашины и четыре автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б" и реактивную систему залпового огня "Град".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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