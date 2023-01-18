Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Политика

Минобороны РФ назвало количество потерь ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ назвало количество потерь ВСУ на купянском направлении

Новости часа: в Москве открыли путепровод в районе улицы Александры Монаховой

Новости часа: Сокольническую линию московского метро продлят до станции "Потапово"

Новости часа: число погибших при крушении вертолета под Киевом выросло до 18

На Украине не должно быть угрожающей России военной инфраструктуры – Лавров

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов минометов "Василек"

Российские военные объяснили увеличение числа иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танков Т-72 по позициям ВСУ

Российские подразделения уничтожили склад ВСУ в Харьковской области

ГД приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о ходе проведения СВО. Он рассказал о положении российских и украинских войск.

Артиллерия Западного военного округа РФ нанесла огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. По словам Конашенкова, уничтожены бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США, а также свыше 60 украинских военных.

Кроме того, стало известно, что общие потери ВСУ на южно-донецком направлении в течение суток составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика