Минобороны РФ назвало количество потерь ВСУ на купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о ходе проведения СВО. Он рассказал о положении российских и украинских войск.

Артиллерия Западного военного округа РФ нанесла огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. По словам Конашенкова, уничтожены бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США, а также свыше 60 украинских военных.

Кроме того, стало известно, что общие потери ВСУ на южно-донецком направлении в течение суток составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.