Российские военные объяснили увеличение числа иностранных наемников на Украине

Командир группы "Викинг" объяснил увеличение числа иностранных наемников на Украине. По его словам, ВСУ привлекают их в связи с нехваткой личного состава на передовой. О наемниках рассказали и украинские военнопленные. А в западных СМИ стали появляться новые сообщения о погибших иностранцах.

Кто воюет на стороне Киева на данный момент и может ли ВСУ обойтись только своими силами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.