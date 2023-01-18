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Политика

Российские военные объяснили увеличение числа иностранных наемников на Украине

Российские военные объяснили увеличение числа иностранных наемников на Украине

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Командир группы "Викинг" объяснил увеличение числа иностранных наемников на Украине. По его словам, ВСУ привлекают их в связи с нехваткой личного состава на передовой. О наемниках рассказали и украинские военнопленные. А в западных СМИ стали появляться новые сообщения о погибших иностранцах.

Кто воюет на стороне Киева на данный момент и может ли ВСУ обойтись только своими силами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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