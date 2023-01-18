Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танков Т-72 по позициям ВСУ

Российская армия за сутки нанесла удары по 98 районам, где ВСУ собрали живую силу и технику. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.



Танкисты успешно поражают цели, находящиеся вне прямой видимости. Военнослужащие танковой роты проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности, а также корректируют огонь по целям с помощью беспилотников, которые фиксировали точность поражения объектов ВСУ.

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