Назарбаев прокомментировал массовые беспорядки в Казахстане

18 января в Сеть выложили видеообращение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу. Он не появлялся на публике с декабря 2021 года, это у многих вызывало вопросы.

Назарбаев прокомментировал массовые беспорядки, которые начались в стране почти сразу после Нового года. Он опроверг слухи о конфликте в политической элите.

В своем обращении Нурсултан Назарбаев призвал поддержать программу реформ Касым-Жомарта Токаева и отметил, что январские события потрясли всю страну.

Массовые беспорядки начались на улицах сначала нескольких городов из-за двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты были и в других регионах. Они потянули за собой мародерство, нападения и перестрелки. Срок чрезвычайного положения в Казахстане истекает 19 января.

По последним данным Минздрава, погибли 225 человек. Более 2,5 тысячи пострадали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.