В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет. Парламентарии считают необходимым наблюдать за тратами и образом жизни, а также запретить преступнику выезд за границу и разрешить только, когда он возместит весь ущерб. Такой закон вскоре будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату.

Как пояснили депутаты, все чаще случается, что спрятав награбленное, после выхода из тюрьмы бывший мошенник ездит по курортам и покупает дорогие автомобили.

