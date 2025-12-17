Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Стивена Уиткоффа. По словам Трампа, Уиткофф – величайший переговорщик и величайшая личность. Он отметил, что спецпосланник обладает всеми качествами, чтобы заключать мирные сделки, не допуская Третьей мировой войны.

На данный момент Уиткофф работает над достижением мирного урегулирования конфликта на Украине и неоднократно встречался с Владимиром Путиным.

