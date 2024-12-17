Силовики проверяют сообщение о взрывчатке в машине депутата Картаполова

В Ружейном переулке Москвы работают взрывотехники и силовики. Они проверяют анонимное сообщение о взрывчатке в машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Сам он подтвердил эту информацию.

По данным источников СМИ, звонивший заявил, что он завербован и подготовил подрыв. Спецслужбы сразу же выехали на место и сейчас проверяют эту информацию.

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