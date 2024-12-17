В ГД внесли законопроект по противодействию навязчивому преследованию

Навязчивое преследование в России могут официально признать преступлением. В Госдуму внесли документ, в котором предлагаются меры по противодействию сталкингу.

Например, в документе предлагают закрепить такие понятия, как "навязчивое преследование", "преследователь" и "жертва преследования". Сначала сталкерам планируют делать предупреждение, а при повторных нарушениях – назначать штраф или административный арест до 15 суток.

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