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17 декабря, 08:00

Политика

Новости мира: парламент Германии вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца

Новости мира: парламент Германии вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца

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Парламент Германии вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Инициативу поддержали 394 депутата. Этот вопрос перед Бундестагом поставил сам канцлер, чтобы добиться проведения досрочных выборов. Как отмечают немецкие СМИ, такая спешка связана со стремительно развивающимся экономическим кризисом в стране. Теперь президент Германии должен принять решение о роспуске парламента и проведении досрочного голосования. Пройти оно должно 23 февраля 2025 года.

Два человека погибли, еще шесть пострадали в одной из американских христианских школ. Там произошла стрельба. В минувший понедельник в штате Висконсин раздались выстрелы, подросток открыл огонь по ученикам и преподавателям. Стрелка ликвидировали. Как пишут СМИ, он учился в старших классах, мотивы преступления остаются неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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