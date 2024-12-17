Навязчивое преследование могут официально признать преступлением в России. В Госдуму внесли документ, где предлагают меры по противодействию так называемому сталкингу.

По некоторым данным, пострадавших от преследования миллионы, а закона, который их бы защитил, пока нет. В документе предлагают закрепить такие понятия, как навязчивое преследование, преследователь, жертва преследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.