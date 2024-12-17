Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 06:15

Политика

Навязчивое преследование могут официально признать преступлением в России

Навязчивое преследование могут официально признать преступлением в России

В Госдуме хотят разрешить работникам по желанию уходить на удаленку вместо больничного

Владимир Путин принял доклад министра обороны Андрея Белоусова

Путин объявил о перехвате стратегической инициативы в зоне СВО российскими военными

Несколько тысяч беспилотников поступают в ВС РФ ежедневно

Сталкинг могут официально признать преступлением в России

Новости мира: мощный торнадо накрыл Калифорнию

Российские морпехи с помощью беспилотника уничтожили БМП противника с бойцами ВСУ

Бойцы группировки войск "Запад" ведут бои за освобождение села Невское в ЛНР

Собянин принял участие в съезде партии "Единая Россия"

Навязчивое преследование могут официально признать преступлением в России. В Госдуму внесли документ, где предлагают меры по противодействию так называемому сталкингу.

По некоторым данным, пострадавших от преследования миллионы, а закона, который их бы защитил, пока нет. В документе предлагают закрепить такие понятия, как навязчивое преследование, преследователь, жертва преследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика