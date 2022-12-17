ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения.

По данным российского Минобороны, в ходе выполнения задач военные достигли запланированных целей. Массированный удар предотвратил транспортировку иностранного оружия и остановил планы ВСУ добраться до зоны боевых действий.

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