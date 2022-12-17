МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17 декабря, 19:30

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики Украины

Новости часа: ВСУ выпустили 5 ракет из "Града" по селу Широкая Балка

Новости часа: строительство новой станции Кольцевой линии метро займет 5 лет

Новости часа: ВС РФ нанесли удар по системам военного управления Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Новые санкции против РФ обострят социально-экономические проблемы в Европе – МИД РФ

Кабмин выделил регионам более 5,6 млрд рублей на ремонт учреждений

Кабмин РФ направит 6 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения

Путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в СВО

Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения.

По данным российского Минобороны, в ходе выполнения задач военные достигли запланированных целей. Массированный удар предотвратил транспортировку иностранного оружия и остановил планы ВСУ добраться до зоны боевых действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика