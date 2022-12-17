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Политика

Новые санкции против РФ обострят социально-экономические проблемы в Европе – МИД РФ

Новые санкции против РФ обострят социально-экономические проблемы в Европе – МИД РФ

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Новый пакет санкций против РФ вызовет обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, решение о новых санкциях не привносит ничего принципиально нового в отношения с ЕС.

Она отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной санкционной инфляцией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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