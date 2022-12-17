Новые санкции против РФ обострят социально-экономические проблемы в Европе – МИД РФ

Новый пакет санкций против РФ вызовет обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, решение о новых санкциях не привносит ничего принципиально нового в отношения с ЕС.

Она отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной санкционной инфляцией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.