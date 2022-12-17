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Политика

Кабмин выделил регионам более 5,6 млрд рублей на ремонт учреждений

Кабмин выделил регионам более 5,6 млрд рублей на ремонт учреждений

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Российские регионы получат более 5,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства пойдут на реконструкцию и восстановление почти 300 объектов, в том числе на ремонт и реставрацию Андроникова монастыря в Москве и реконструкцию Александровского дворца в Санкт-Петербурге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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