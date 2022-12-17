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Политика

ЕС ввел новые санкции против российских политиков, военных и артистов

ЕС ввел новые санкции против российских политиков, военных и артистов

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Евросоюз ввел новые санкции против российских партий, армии и артистов. Этот санкционный пакет стал уже девятым по счету. В черный список добавили почти 200 физических и юридических лиц, в числе которых вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов и народный артист России Григорий Лепс.

В числе включенных в санкции юридических лиц – Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
политикавидеоИван Лозовой
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