ЕС ввел новые санкции против российских политиков, военных и артистов

Евросоюз ввел новые санкции против российских партий, армии и артистов. Этот санкционный пакет стал уже девятым по счету. В черный список добавили почти 200 физических и юридических лиц, в числе которых вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов и народный артист России Григорий Лепс.

В числе включенных в санкции юридических лиц – Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.