Россия представит более 850 образцов военной техники на авиасалоне в Дубае

Россия представит более 850 образцов военной техники и вооружений на международном авиасалоне в Дубае, который открылся 17 ноября. Среди экспонатов особое место занимают истребитель пятого поколения Су-57Э и модернизированный учебно-боевой самолет Як-130ЭМ, которые впервые демонстрируются мировой публике.

Отдельный интерес представляет импортозамещенный вертолет "Ансат", оснащенный отечественным двигателем. Большинство представленных образцов имеют опыт боевого применения и были доработаны с учетом реалий современных конфликтов высокой интенсивности.

