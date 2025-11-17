Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 13:30

Политика

Россия представит более 850 образцов военной техники на авиасалоне в Дубае

Россия представит более 850 образцов военной техники на авиасалоне в Дубае

Новости мира: Трамп допустил переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро

Подразделения группировки "Восток" вытеснили ВСУ из Ровнополья в Запорожской области

Новости мира: в Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ

Депутаты Госдумы направили обращение о запрете животным входить в магазины и кафе

Новости мира: в Мексике пострадали 100 полицейских во время массовых протестов

Российские военные освободили Яблоково в Запорожской области

Рейтинг автошкол появится в открытом доступе в России

Новости мира: сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа

Рейтинг автошкол решили составить в России

Россия представит более 850 образцов военной техники и вооружений на международном авиасалоне в Дубае, который открылся 17 ноября. Среди экспонатов особое место занимают истребитель пятого поколения Су-57Э и модернизированный учебно-боевой самолет Як-130ЭМ, которые впервые демонстрируются мировой публике.

Отдельный интерес представляет импортозамещенный вертолет "Ансат", оснащенный отечественным двигателем. Большинство представленных образцов имеют опыт боевого применения и были доработаны с учетом реалий современных конфликтов высокой интенсивности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика