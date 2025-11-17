Новости мира: Трамп допустил переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, отметив готовность другой стороны к диалогу. Ранее американские СМИ сообщали, что администрация США использует авианосец у берегов Венесуэлы как инструмент давления в вопросах контроля над нефтяными ресурсами страны.

Параллельно Трамп выразил поддержку законопроекту о санкциях против всех стран, сотрудничающих с Россией, включая возможное включение Ирана в соответствующий список. Документ, внесенный в Конгресс весной, предполагает введение пошлин в размере 500% на импорт в США из государств, закупающих российские энергоносители и другие товары.

