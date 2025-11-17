Подразделения группировки войск "Восток" вытеснили Вооруженные силы Украины из района Ровнополья в Запорожской области. Как сообщили в министерстве обороны, нанесены тяжелые потери двум штурмовым бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Гуляйполя и Герасимовки.

Одновременно группировка войск "Днепр" завершила взятие села Малая Токмачка, нанеся поражение живой силе и технике противника. По официальным данным, за время проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 97 тысяч беспилотников ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.