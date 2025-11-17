Новости мира: в Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ

В Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ. Более 20 грузовиков привезли свыше 400 тонн посылок с одеждой, детскими принадлежностями, продуктами и стройматериалами. Инициативу по оказанию помощи запустили во время предыдущего священного у мусульман месяца Рамадан. Эта помощь направлена на поддержку более 20 тысяч детей сирот по всему сектору Газа.

В Республике Конго более 30 человек погибли во время обрушения нелегального медного рудника. Там добывали медь кустарным образом шахтеры без лицензии. Момент ЧП, когда под тоннами породы оказались десятки людей, попал на видео. Поисковые работы продолжаются. Число погибших может увеличиться.

