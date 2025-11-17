Форма поиска по сайту

17 ноября, 07:15

Политика

Новости мира: в Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ

Депутаты Госдумы направили обращение о запрете животным входить в магазины и кафе

Новости мира: в Мексике пострадали 100 полицейских во время массовых протестов

Российские военные освободили Яблоково в Запорожской области

Новости мира: сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа

ВС РФ освободили 11 населенных пунктов за неделю

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили разрешить работать на больничном

В Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ. Более 20 грузовиков привезли свыше 400 тонн посылок с одеждой, детскими принадлежностями, продуктами и стройматериалами. Инициативу по оказанию помощи запустили во время предыдущего священного у мусульман месяца Рамадан. Эта помощь направлена на поддержку более 20 тысяч детей сирот по всему сектору Газа.

В Республике Конго более 30 человек погибли во время обрушения нелегального медного рудника. Там добывали медь кустарным образом шахтеры без лицензии. Момент ЧП, когда под тоннами породы оказались десятки людей, попал на видео. Поисковые работы продолжаются. Число погибших может увеличиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

