Новости мира: протестующие в Абхазии демонтируют забор вокруг парламента республики

Протестующие в Абхазии демонтируют забор вокруг парламента республики. Сторонники оппозиции заявили, что намерены перенести это ограждение на границу с Грузией. Они утверждают, что выступают за укрепление отношений с Россией и развитие совместных инвестиционных проектов.

Тем временем израильская авиация ударила по густонаселенному центру Бейрута. Под удар попали и жилые дома в южном пригороде ливанской столицы. Израильские военные заявили, что их целью был офис просирийской партии.

В свою очередь, в Китае расследуют преступление, жертвами которого стали 8 человек, еще 17 пострадали. Инцидент произошел в городе Исин на востоке страны, на территории местного колледжа. Бывший студент, проваливший экзамены, напал с ножом на учащихся.

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