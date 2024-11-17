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17 ноября, 17:30

Политика

Новости мира: протестующие в Абхазии демонтируют забор вокруг парламента республики

Новости мира: протестующие в Абхазии демонтируют забор вокруг парламента республики

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Протестующие в Абхазии демонтируют забор вокруг парламента республики. Сторонники оппозиции заявили, что намерены перенести это ограждение на границу с Грузией. Они утверждают, что выступают за укрепление отношений с Россией и развитие совместных инвестиционных проектов.

Тем временем израильская авиация ударила по густонаселенному центру Бейрута. Под удар попали и жилые дома в южном пригороде ливанской столицы. Израильские военные заявили, что их целью был офис просирийской партии.

В свою очередь, в Китае расследуют преступление, жертвами которого стали 8 человек, еще 17 пострадали. Инцидент произошел в городе Исин на востоке страны, на территории местного колледжа. Бывший студент, проваливший экзамены, напал с ножом на учащихся.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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