Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, укрывавшихся в лесах приграничных районов Курской области. Как рассказали в Минобороны, военнослужащие атаковали противника с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

Дронами управляли бойцы центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Ударные вертолеты Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанесли точные ракетные удары по бронированной технике и живой силе ВСУ. Всего за сутки украинские формирования потеряли более 250 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружений.

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