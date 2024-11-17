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17 ноября, 09:30

Политика

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ в лесах приграничья Курской области

Российские военные уничтожили боевиков ВСУ в лесах приграничья Курской области

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Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, укрывавшихся в лесах приграничных районов Курской области. Как рассказали в Минобороны, военнослужащие атаковали противника с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

Дронами управляли бойцы центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Ударные вертолеты Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанесли точные ракетные удары по бронированной технике и живой силе ВСУ. Всего за сутки украинские формирования потеряли более 250 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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