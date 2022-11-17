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Новости

17 ноября, 22:15

Политика

МИД РФ назвало решение Гааги по делу боинга МН17 политическим заказом

МИД РФ назвало решение Гааги по делу боинга МН17 политическим заказом

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Политическим заказом назвал решение Гааги по делу боинга МН17 российский МИД. Ведомство настаивает, что суд был под давлением.

Выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных засекреченных свидетелей, материалы сомнительные. Известно, что их передала Служба безопасности Украины.

Гаагский суд приговорил россиян Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, согласно решению суда, выпустили из поселка Первомайское. На тот момент его контролировали ополченцы ДНР. При крушении лайнера, который летел из Нидерладнов в Малайзию, погибли 298 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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