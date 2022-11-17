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Новости

17 ноября, 18:30

Политика

В Павлодаре уничтожены цеха по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ – МО РФ

В Павлодаре уничтожены цеха по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ – МО РФ

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Вооруженные силы России уничтожили в Павлодаре цеха по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Запорожье российскими военными были ликвидировали цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производили компоненты для ремонта радиолокационных станций и реактивных систем залпового огня.

По данным ведомства, на лисичанском направлении боевики украинских нацистских подразделений показательно расстреляли пять военнослужащих ВСУ, которые отказались выполнять приказы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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