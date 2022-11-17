17 ноября, 18:30Политика
В Павлодаре уничтожены цеха по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ – МО РФ
Вооруженные силы России уничтожили в Павлодаре цеха по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Запорожье российскими военными были ликвидировали цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производили компоненты для ремонта радиолокационных станций и реактивных систем залпового огня.
По данным ведомства, на лисичанском направлении боевики украинских нацистских подразделений показательно расстреляли пять военнослужащих ВСУ, которые отказались выполнять приказы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.