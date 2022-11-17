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Срок действия зерновой сделки закончится 19 ноября

Срок действия зерновой сделки закончится 19 ноября

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Срок действия зерновой сделки закончится в субботу, 19 ноября. По оценке турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с конца июля, когда заключили соглашение, из украинских портов вывезли до 11 миллионов тонн зерна. При этом Россия была недовольна выполнением договоренностей и даже объявляла о выходе из соглашения.

Политологи прокомментировали, насколько велика ли вероятность продления сделки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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