Эксперты предположили, как борт Путина может полететь в Венгрию
Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоятся в Венгрии. Однако страна находится в окружении других государств, входящих в НАТО и Международный уголовный суд.
Эксперты стали предполагать, как полетит борт № 1 с Путиным из Москвы. Первый вариант – над Черным морем вдоль Турции, дальше – над Болгарией и Сербией.
Второй маршрут может пройти над Белоруссией и Польшей. Самый длинный облет предполагается через Азербайджан, над территорией Турции и через Болгарию и Сербию.
