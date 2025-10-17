Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 18:15

Политика

Эксперты предположили, как борт Путина может полететь в Венгрию

Эксперты предположили, как борт Путина может полететь в Венгрию

Политолог рассказала, почему для саммита РФ и США выбрали именно Венгрию

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Сергей Лавров и Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября

"Новости дня": в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие страховки

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции в ДНР

Новости мира: один человек погиб во время массовых протестов в Перу

Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

В Госдуме напомнили, что сбор денег на подарки коллегам не является обязательным

Целый ряд запретов для электросамокатчиков хотят ввести в России

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоятся в Венгрии. Однако страна находится в окружении других государств, входящих в НАТО и Международный уголовный суд.

Эксперты стали предполагать, как полетит борт № 1 с Путиным из Москвы. Первый вариант – над Черным морем вдоль Турции, дальше – над Болгарией и Сербией.

Второй маршрут может пройти над Белоруссией и Польшей. Самый длинный облет предполагается через Азербайджан, над территорией Турции и через Болгарию и Сербию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика