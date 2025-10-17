Эксперты предположили, как борт Путина может полететь в Венгрию

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоятся в Венгрии. Однако страна находится в окружении других государств, входящих в НАТО и Международный уголовный суд.

Эксперты стали предполагать, как полетит борт № 1 с Путиным из Москвы. Первый вариант – над Черным морем вдоль Турции, дальше – над Болгарией и Сербией.

Второй маршрут может пройти над Белоруссией и Польшей. Самый длинный облет предполагается через Азербайджан, над территорией Турции и через Болгарию и Сербию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.