17 октября, 13:15

Политика

Сергей Лавров и Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Они обсудят предстоящую встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может состояться уже через две недели.

Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров России и США. Сийярто добавил, что Будапешт с уважением примет Путина, гарантируя, что он беспрепятственно может приехать в страну и покинуть ее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоИван Евдокимов

