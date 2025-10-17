17 октября, 13:15Политика
Сергей Лавров и Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября
Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Они обсудят предстоящую встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может состояться уже через две недели.
Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров России и США. Сийярто добавил, что Будапешт с уважением примет Путина, гарантируя, что он беспрепятственно может приехать в страну и покинуть ее.
