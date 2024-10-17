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17 октября, 23:30

Политика

Западные СМИ отреагировали на представленный Зеленским "план победы"

Западные СМИ отреагировали на представленный Зеленским "план победы"

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Президент Украины Владимир Зеленский представил странам Запада свой "план победы". Один из главных его пунктов – вступление страны в НАТО. На это уже отреагировали европейские и американские СМИ.

Так, крупные британские, французские, американские и немецкие издания дают холодные ремарки, которые сводятся к невозможности принятия Украины в Альянс. Тем временем СМИ в США пишут, что Зеленскому не удалось добиться ощутимой поддержки партнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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