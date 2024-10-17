Западные СМИ отреагировали на представленный Зеленским "план победы"

Президент Украины Владимир Зеленский представил странам Запада свой "план победы". Один из главных его пунктов – вступление страны в НАТО. На это уже отреагировали европейские и американские СМИ.

Так, крупные британские, французские, американские и немецкие издания дают холодные ремарки, которые сводятся к невозможности принятия Украины в Альянс. Тем временем СМИ в США пишут, что Зеленскому не удалось добиться ощутимой поддержки партнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.