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17 октября, 14:45

Политика

Владимир Зеленский представил лидерам стран Запада свой "план победы"

Владимир Зеленский представил лидерам стран Запада свой "план победы"

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Президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам стран Запада "план победы" из пяти пунктов и дал им три месяца на его одобрение. В этом документе украинский лидер просит принять государство в НАТО, снять ограничения на использование оружия и разместить в стране комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания. Кроме того, Зеленский предлагает воспользоваться полезными природными ресурсами Украины.

В связи с этим спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт отметил, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца не изменилась. Он считает невозможным принятие Украины в НАТО в данный момент. Такой же позиции придерживаются и в США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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