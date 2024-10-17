Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 11:30

Политика

В США заявили, что в "плане победы" Зеленского нет стратегического наполнения

В США заявили, что в "плане победы" Зеленского нет стратегического наполнения

Новости мира: предвыборная гонка за пост президента США вышла на финишную прямую

Российские вертолеты нанесли удар по артиллерийскому расчету ВСУ в Курской области

Американская телеведущая Опра Уинфри выступила в поддержку Камалы Харрис

Кандидаты в президенты США набрали сторонников среди инфлюэнсеров

Трамп и Харрис привлекли известных людей к своим президентским кампаниям

ВС РФ за сутки отразили 8 атак ВСУ в Курской области

В управделами президента рассказали о ценах в столовой Госдумы

МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству проголосовавших

Президент Украины Владимир Зеленский представил "план победы", однако на Западе приняли идею без энтузиазма, пишет британское издание The Times.

В Вашингтоне посчитали, что в документе нет стратегического наполнения. Также в США заявили, что в ближайшее время Украину в НАТО не пригласят – руководство только допускает, что страна когда-нибудь вступит в Альянс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов.

В документе, который Зеленский представил в Раде, он требует немедленно пригласить Украину в НАТО, передать новое оружие, разрешить удары вглубь России и использовать европейский воздушный щит для защиты украинской территории. Также предлагается создать "неядерный стратегический пакет сдерживания". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика