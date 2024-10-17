В США заявили, что в "плане победы" Зеленского нет стратегического наполнения

Президент Украины Владимир Зеленский представил "план победы", однако на Западе приняли идею без энтузиазма, пишет британское издание The Times.

В Вашингтоне посчитали, что в документе нет стратегического наполнения. Также в США заявили, что в ближайшее время Украину в НАТО не пригласят – руководство только допускает, что страна когда-нибудь вступит в Альянс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов.

В документе, который Зеленский представил в Раде, он требует немедленно пригласить Украину в НАТО, передать новое оружие, разрешить удары вглубь России и использовать европейский воздушный щит для защиты украинской территории. Также предлагается создать "неядерный стратегический пакет сдерживания". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.