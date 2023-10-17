Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ Западного военного округа на купянском управлении. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания.

Так, Т-80БВМ уничтожает опорник и наблюдательный пункт ВСУ. Коптер фиксирует, как противник бежит с переднего края. Выполнив боевую задачу, экипаж покидает огневую позицию.

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