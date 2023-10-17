Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Против выступили четыре государства: Великобритания, США, Франция и Япония.

Свое разочарование результатами голосования выразили представители Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметили дипломаты, проект российской резолюции отвечал всем гуманитарным потребностям.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.