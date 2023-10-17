Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор оценил действия Украины. По его словам, контрнаступление ВСУ провалилось, а дела в Вашингтоне пошли не так, как планировали. О перемене настроений западных стран стали говорить и в украинском правительстве.

К тому же эскалация на Ближнем Востоке переключила внимание и ресурсы Пентагона. Российские эксперты считают, что США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.