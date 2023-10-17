Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 07:15

Политика

Российский танк Т-80БВМ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении

Российский танк Т-80БВМ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении

Владимир Путин прибыл в Китай на открытие форума "Один пояс, один путь"

Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Российские военные уничтожили украинский узел связи в Полтавской области

Переговоры по БВУ должны служить реализации принципа двух государств – Ушаков

Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев

Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков

Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Истребитель Су-30СМ уничтожил самолет ВСУ на южнодонецком направлении

Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности отложить поездки в республику

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении. В этом секторе держат оборону подразделения группировки войск "Запад".

В задачи бронегрупп входит уничтожение врага на дальних подступах. Экипажи с закрытых огневых позиций бьют по опорным точкам противника, а также уничтожают блиндажи, артиллерию и бронетехнику, склады боеприпасов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика