Российский танк Т-80БВМ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении. В этом секторе держат оборону подразделения группировки войск "Запад".

В задачи бронегрупп входит уничтожение врага на дальних подступах. Экипажи с закрытых огневых позиций бьют по опорным точкам противника, а также уничтожают блиндажи, артиллерию и бронетехнику, склады боеприпасов ВСУ.

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