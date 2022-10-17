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Политика

Новости часа: замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН

Новости часа: замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН

Минобороны РФ сообщило, при каких условиях будет продлена черноморская "зерновая сделка"

Новости часа: ЕС укрепит защиту инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках"

"Зерновую сделку" можно продлить при полном возобновлении ранних договоренностей – МО РФ

ВС РФ нанесли удары по объектам системы энергетики Украины

Российские средства ПВО сбили 9 украинских беспилотников за сутки – Минобороны

Глава ДНР заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Минобороны РФ показало кадры работы комплекса ударных беспилотников "Ланцет"

ВС РФ поразили два пункта управления ВСУ в Харьковской области и ДНР

Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замминистра обороны РФ генерал-полковника Александр Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН. Об этом заявили в МО РФ.

В ДНР из украинского плена вернутся 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Власти Крыма ожидают полного восстановления межрегиональных пассажирских перевозок в течение двух дней. Об этом сообщил Минтранс республики.

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