Новости часа: замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замминистра обороны РФ генерал-полковника Александр Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН. Об этом заявили в МО РФ.

В ДНР из украинского плена вернутся 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Власти Крыма ожидают полного восстановления межрегиональных пассажирских перевозок в течение двух дней. Об этом сообщил Минтранс республики.