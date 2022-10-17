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Минобороны РФ сообщило, при каких условиях будет продлена черноморская "зерновая сделка"

Минобороны РФ сообщило, при каких условиях будет продлена черноморская "зерновая сделка"

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Черноморская "зерновая сделка" может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей. Об этом сообщили в Минобороны после переговоров замминистра обороны генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Речь идет о вывозе зерна из украинских портов. А под договоренностями имеют в виду экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Одно может быть выполнено только в увязке с другим, отметили в ведомстве.

Собеседники также обсуждали инициативы ООН по военнопленным и по продвижению российского аммиака на мировой рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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