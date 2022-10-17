"Зерновую сделку" можно продлить при полном возобновлении ранних договоренностей – МО РФ

В Минобороны РФ заявили, что черноморская зерновая сделка может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей. Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.