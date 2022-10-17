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Политика

ВС РФ нанесли удары по объектам системы энергетики Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам системы энергетики Украины

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ВС РФ нанесли новые удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам системы энергетики Украины 17 октября. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

По данным министерства, удары были нанесены из высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования. Также поражены объекты военного управления, уточнили в ведомстве.

Утром того же дня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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