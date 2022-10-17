ВС РФ нанесли удары по объектам системы энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам системы энергетики Украины 17 октября. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

По данным министерства, удары были нанесены из высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования. Также поражены объекты военного управления, уточнили в ведомстве.

Утром того же дня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





