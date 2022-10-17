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Политика

ВС РФ поразили два пункта управления ВСУ в Харьковской области и ДНР

ВС РФ поразили два пункта управления ВСУ в Харьковской области и ДНР

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Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Разбиты 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 127 районах. Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укреппозиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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