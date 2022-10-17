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Политика

Система ПВО РФ сбила 9 беспилотников ВСУ

Система ПВО РФ сбила 9 беспилотников ВСУ

ВС РФ нанесли новые удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины

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ВС РФ отбили атаки бойцов Украины на нескольких направлениях

Российская система ПВО сбила девять беспилотников Вооруженных сил Украины, перехватила 21 снаряд HIMARS и "Ольха" и две американские противорадиолокационные ракеты.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что в течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления Украины. Он добавил, что все назначенные объекты поражены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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