Эксперт рассказал, какое вооружение используют российские военные на Украине

ВС РФ в спецоперации на Украине проверяет в боевой обстановке возможности новейших вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты, истребители пятого поколения и дроны-камикадзе.



Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, какое вооружение используют российские военные. Так, он сообщил, что основным ракетным вооружением являются "Калибры".

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