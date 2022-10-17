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Эксперт рассказал, какое вооружение используют российские военные на Украине

Эксперт рассказал, какое вооружение используют российские военные на Украине

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ВС РФ в спецоперации на Украине проверяет в боевой обстановке возможности новейших вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты, истребители пятого поколения и дроны-камикадзе.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, какое вооружение используют российские военные. Так, он сообщил, что основным ракетным вооружением являются "Калибры".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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