Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Политика

Украинский солдат попал в плен к бойцам ЛНР

Украинский солдат попал в плен к бойцам ЛНР

Российские десантники уничтожили скрывавшихся в лесополосе диверсантов ВСУ

Около 9 тыс военных РФ войдут в состав региональной группировки войск в Белоруссии

Систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения применяют призывники в Подмосковье

Илон Маск пообещал продолжить спонсирование работы Starlink на Украине

В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

ВС РФ отбили атаки бойцов Украины на нескольких направлениях

Антиправительственные митинги прошли в Париже

Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева

Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине

Украинский солдат попал в плен к бойцам Луганской Народной Республики. Он рассказал о солдатах Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы десантников. Беспилотники засекли украинских диверсантов и замаскированную бронетехнику. Российские военнослужащие нанесли удары из артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. Они уничтожили шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и живую силу противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика