Украинский солдат попал в плен к бойцам ЛНР

Украинский солдат попал в плен к бойцам Луганской Народной Республики. Он рассказал о солдатах Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы десантников. Беспилотники засекли украинских диверсантов и замаскированную бронетехнику. Российские военнослужащие нанесли удары из артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. Они уничтожили шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и живую силу противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

