Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Около 9 тыс военных РФ войдут в состав региональной группировки войск в Белоруссии

Около 9 тыс военных РФ войдут в состав региональной группировки войск в Белоруссии

Систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения применяют призывники в Подмосковье

Илон Маск пообещал продолжить спонсирование работы Starlink на Украине

В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

ВС РФ отбили атаки бойцов Украины на нескольких направлениях

Антиправительственные митинги прошли в Париже

Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева

Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине

Российские войска отразили украинские атаки в Харьковской области

Лукашенко отверг вероятность военного участия Белоруссии в СВО

В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдут около 9 тысяч военных России. Об этом сообщили в Минобороны республики. Сама же передислокация военных займет несколько дней.

О создании группировки лидеры двух стран договорились на саммите в Санкт-Петербурге. Специальная группировка защитит рубежи страны в случае агрессии со стороны блока НАТО и стран Европы. Угроза исходит и от Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЛозовойКристина КурумаВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика