Около 9 тыс военных РФ войдут в состав региональной группировки войск в Белоруссии

В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдут около 9 тысяч военных России. Об этом сообщили в Минобороны республики. Сама же передислокация военных займет несколько дней.

О создании группировки лидеры двух стран договорились на саммите в Санкт-Петербурге. Специальная группировка защитит рубежи страны в случае агрессии со стороны блока НАТО и стран Европы. Угроза исходит и от Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

