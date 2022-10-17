Систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения применяют призывники в Подмосковье

На военном полигоне в Московской области призванных резервистов готовят с использованием передовых технологий. Для тактической и огневой подготовки подразделений применяют новейшую систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения.

Она позволяет инструкторам создать для обучаемых условия огневого контакта. Это делает процесс обучения максимально приближенным к боевой обстановке. Модули системы имитируют лазерным лучом стрельбу штатного вооружения. Поражение передается световым и дымовым индикаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

