Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения применяют призывники в Подмосковье

Систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения применяют призывники в Подмосковье

Илон Маск пообещал продолжить спонсирование работы Starlink на Украине

В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

ВС РФ отбили атаки бойцов Украины на нескольких направлениях

Антиправительственные митинги прошли в Париже

Порядка 60 тысяч человек собрались на митинг оппозиции в центре Кишинева

Маск продолжит оплачивать работу сети Starlink на Украине

Российские войска отразили украинские атаки в Харьковской области

Лукашенко отверг вероятность военного участия Белоруссии в СВО

США выступили против прекращения сделки по экспорту продовольствия с Украины

На военном полигоне в Московской области призванных резервистов готовят с использованием передовых технологий. Для тактической и огневой подготовки подразделений применяют новейшую систему лазерных имитаторов стрельбы и поражения.

Она позволяет инструкторам создать для обучаемых условия огневого контакта. Это делает процесс обучения максимально приближенным к боевой обстановке. Модули системы имитируют лазерным лучом стрельбу штатного вооружения. Поражение передается световым и дымовым индикаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
политикаобществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика