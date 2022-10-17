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Политика

Илон Маск пообещал продолжить спонсирование работы Starlink на Украине

Илон Маск пообещал продолжить спонсирование работы Starlink на Украине

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Илон Маск согласился продолжать спонсировать работу Starlink на территории Украины. При этом он отметил, что его компания продолжает терять деньги, а другие организации получают миллиарды долларов от налогоплательщиков.

Ранее он заявил, что больше не будет "заниматься благотворительностью" и оплачивать услуги Starlink на Украине.

При этом сбои в работе Starlink сказываются на боеспособности Вооруженных сил Украины. Потеря связи не только бьет по координации подразделений. Есть случаи, когда дезориентированные украинские формирования стреляют и друг в друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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