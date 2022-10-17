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Политика

В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

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Учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" стартуют в понедельник, 17 октября. В двухнедельных маневрах примут участие 14 стран и 60 самолетов. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что в небе над Северо-Западной Европой реальные ядерные боеприпасы использовать не будут.

Полеты, в частности, пройдут над Бельгией, Соединенным Королевством и Северным морем. В НАТО отметили, что это ежегодные учения, которые не связаны с мировыми событиями. "Стойкий полдень" продлится до 30 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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