В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"

Учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" стартуют в понедельник, 17 октября. В двухнедельных маневрах примут участие 14 стран и 60 самолетов. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что в небе над Северо-Западной Европой реальные ядерные боеприпасы использовать не будут.

Полеты, в частности, пройдут над Бельгией, Соединенным Королевством и Северным морем. В НАТО отметили, что это ежегодные учения, которые не связаны с мировыми событиями. "Стойкий полдень" продлится до 30 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

