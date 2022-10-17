ВС РФ отбили атаки бойцов Украины на нескольких направлениях

Российские войска отбили атаки украинских подразделений на краснолиманском, криворожском, андреевском и николаевском направлениях.

В Харьковской области ВС РФ уничтожили три американские гаубицы М777, разбили наведенную переправу через реку Оскол. Поражены три пункта управления, пять складов боеприпасов, в том числе на территории судоремонтного завода в Запорожье.

Российские беспилотники уничтожили четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ "Зоопарк" и станцию контрбатарейной борьбы производства США. Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников, а также перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

